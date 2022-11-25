NATO Genel Sekreteri: İsveç ve Finlandiya'yı tam üye olarak kabul etmenin zamanı geldi

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel’de gazetecilerle bir araya geldi.



Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Geri adım atmayacağız. NATO, Ukrayna’ya desteğinden geri dönmeyecek. Saldırgan Rusya kazanırsa Ukrayna’da kalıcı barış olmayacak” diye konuştu.



Stoltenberg, ayrıca Çin’in NATO’nun düşmanı olmadığı ancak askeri varlığını artırdığını söyledi.



Diğer taraftan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya tam üye olarak kabul etmenin zamanı olduğunu sözlerine ekledi.



Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA TÜRKİYE İLE YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine ilişkin geçen hafta açıklama yapan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı" demişti.



Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin başvuru anından bu yana çok hızlı şekilde işlediğini vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etmişti:



"Bu iki ülkenin üyelik süreçleri NATO tarihinde şu ana kadar görülmemiş bir hızda oldu. Finlandiya ve İsveç şu anda çok daha farklı bir konumdalar. ABD ve İngiltere bu ülkelere garanti verdi. Rusya tarafından Finlandiya veya İsveç'e herhangi bir saldırı olması halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez. Her türlü garantiye sahipler. Ben elbette ki meclis onay süreçlerinin de artık tamamlanmasını istiyorum ama bu zamana kadar çok hızlı bir süreç işletildiğini de unutmayalım."