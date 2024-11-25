NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da.



Görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulunan Rutte, "Ortak güvenliğimize yönelik zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

NATO lideri açıklamasında ayrıca, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, ittifakımıza paha biçilemez katkılarda bulunarak Güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek.