NATO Genel Sekreteri Rutte ziyaret için Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Aselsan'a bir ziyaret gerçekleştiren ve bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz.” ifadelerini kullandı.