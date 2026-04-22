NATO Genel Sekreteri Rutte ziyaret için Ankara'da
22.04.2026 12:59
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
NATO GENEL SEKRETERİ, DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İLE BİR ARAYA GELDİ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki temaslarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ederek sürdürdü. İkilinin görüşmesinin detaylarına dair bir açıklama ise yapılmadı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
RUTTE, MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER İLE DE GÖRÜŞTÜ
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de 21 Nisan'da görüşmüştü.
Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilirken, Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada “Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır.” ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Milli Savunma Bakanı Güler