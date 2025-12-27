NATO Genel Sekreteri Rutte'den AB'ye "savunma" uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO’nun arkasında tamamen durduğuna kesinlikle inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Avrupa’nın ABD’den koparak kendi başına bir savunma yapısı kurması gerektiği yönündeki görüşleri reddetti.

ABD GARANTİSİ

Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma harcamalarını artırması gerektiğini kabul eden Rutte, bunun transatlantik bağları zayıflatarak değil, ABD ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğinin altını çizdi. NATO Genel Sekreteri ayrıca, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını sürdüreceğini ve ittifaka bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti.

AVRUPA'DA “STRATEJİK ÖZERKLİK” TARTIŞMASI

Rutte’nin açıklamaları, Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Manfred Weber’in son çıkışlarına yanıt niteliği taşıyor. Weber, ABD’deki siyasi belirsizliklere dikkat çekerek, Avrupa’nın güvenlik konusunda daha bağımsız hareket etmeye hazır olması gerektiğini savunmuştu. Weber, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliği için Avrupa bayrağı altında görev yapacak askerler fikrini de gündeme getirmişti.

NATO'DAN KOPUŞ UYARISI

Avrupa’da savunma harcamaları artarken ve jeopolitik riskler yükselirken, Rutte “stratejik özerklik” söyleminin NATO’dan kopuş şeklinde sunulmasının tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. NATO’nun ekonomik ve askeri gücünün büyük bölümünün AB dışındaki ülkelerde, özellikle de ABD’de bulunduğunu hatırlatan Rutte, transatlantik iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.