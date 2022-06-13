NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç'in terörle mücadele mevzuatını şimdiden değiştirmeye başlaması ve silah ihracat kurallarında yapılmakta olan değişikliklikler memnnuniyet verici. Bunlar, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almak için iki önemli adım” dedi.



Bununla birlikte Stoltenberg, amacın Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin, itirazları mümkün olan en kısa sürede çözmek olduğunu belirterek “İsveç saldırıya uğradığında NATO müttefiklerinin karşılık vermemesi düşünülemez” diye konuştu.



İsveç Başbakanı Andersson ise ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stontenberg, basın toplantısının ardından İsveç Başbakanı Andersson ile Harpsun kentinde bir tekne yolculuğu yaptı.

TÜRKİYE NEDEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR?



Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi.



İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor.



Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.