NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu belirterek, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Bununla birlikte Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.

Stoltenberg, geçen hafta Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşmuş, "Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" demişti. NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı.

TÜRKİYE NEDEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izlİYOR. . Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi.



İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor.



Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.