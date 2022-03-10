NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:16

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gelecek

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Stoltenberg, Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

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