NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Finlandiya kararına ilişkin memnuniyetini dile getirdi

Stoltenberg, iki ülkenin de NATO’ya tam üye olmasını dört gözle beklediğinin altını çizdi.



"İSVEÇ'İ EN YAKIN ORTAĞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"



Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde verilen destek için Stoltenberg'e teşekkür ederek, "Sanırım çabalarımız gerçekten takdir ediliyor. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret ettik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başvurumuzun onaylanmak üzere TBMM'ye gönderileceği taahhüdünü duyduk." ifadesini kullandı.



Haavisto, Türkiye'nin kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve Macaristan parlamentosundan da onay beklediklerini vurguladı.



Türkiye ve Macaristan'ın onayıyla sürecin daha da hızlanacağının altını çizen Haavisto, "İsveç'i en yakın ortağımız olarak görüyoruz. NATO üyeliğine birlikte başvurduk. Temmuzda Vilnius'ta düzenlenecek zirveye üye ülkeler olarak girmeyi umuyoruz." diye konuştu.



Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğini, İsveç de birliğin bir parçası olana kadar "tamamlanmış" görmediklerini belirterek, "Finlandiyalılar güvenlik odaklı insanlardır ve başvuru sürecinde güvenliğimizi garanti eden ülkelere çok müteşekkiriz." dedi.



Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de ülkesinin NATO üyeliği konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatarak, "Tabii ki İsveç'in de aynı anda üye olacağını umduk ama şimdi bu mümkün değil. Ne kadar erken o kadar iyi. Bu yüzden İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması için çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Kaikkonen, Finlandiya'nın güçlü bir savunma altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz. Bu bir 'kazan-kazan' durumu. Hem NATO hem de Finlandiya kazanıyor. Bu, İsveç için de geçerli." ifadelerini kullandı.

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