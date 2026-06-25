NATO Genel Sekreteri'nden ASELSAN övgüsü

Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesinin önceliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Zirvede milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını bildiren Rutte, ‘’NATO zirvede Ukrayna'ya desteğini taahhüt edecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirveye katılacak.'' dedi.

Rutte ayrıca ‘’ABD ve Avrupa'daki silah şirketleri arzı arttırmak için üretimi yükseltti ancak daha fazlasına ihtiyaç var.'' dedi.

NATO Genel Sekreteri ayrıca "Türkiye 'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN , İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." dedi.

Zirvede savunma sanayisi günü düzenleneceğini de bildiren Rutte, ‘’Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet yürüten 3 bin savunma sanayisi şirketi var.'' dedi.

Ankara'daki zirvenin çok önemli olduğunu belirten Rutte, ‘’Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahütler harika.'' dedi.