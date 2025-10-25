NATO Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'ya füze" açıklaması: "Hala değerlendiriliyor"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kararın tamamen ABD’nin takdirinde olduğunu belirterek, “Tomahawklar konusunda Başkan’la görüştük. Konu halen inceleme aşamasında. Bu konuda karar vermek ABD’ye bağlı” dedi.



NATO Genel Sekreteri ayrıca, her üye ülkenin Ukrayna’ya hangi silahları sağlayacağına kendi başına karar verdiğini, ABD’nin ise bugüne kadar geniş kapsamlı askeri destek sunduğunu ve bu desteğin süreceğini vurguladı.



Rutte, söz konusu açıklamaları Ukrayna’ya destek veren “Gönüllüler Koalisyonu” liderleriyle İngiltere'nin başkenti Londra’da yaptığı görüşmeler sonrasında yaptı.