NATO, Hamas ile İsrail arasındaki insani aranın uzatılması çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.

NATO, Hamas ile İsrail arasındaki insani aranın uzatılması çağrısı yaptı

Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır." dedi.

NATO, Hamas ile İsrail arasındaki insani aranın uzatılması çağrısı yaptı - 1


Stoltenberg, kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır."

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