NATO: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

"Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurguladı.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililerle önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya geleceğiz" diyen Stoltenberg, "Ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise “Türkiye'nin endişeleri, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözülecektir” dedi.

“Türkiye ile uzun bir geçmişe dayanan güçlü bir savunma işbirliğimiz var, birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON



Blinken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı harekata da değindi. “Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ ile mücadeleyi sekteye uğratacak harekatları endişe ile karşılıyoruz” dedi.

Blinken, Suriye'deki yeni bir harekatın bölgede istikrarsızlığa neden olacağını savundu.

