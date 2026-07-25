NATO karargahında casus alarmı

Belçika makamları, NATO 'nun Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) staj yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Belçika Federal Savcılığı'nın açıklamasına göre şüpheli, perşembe günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

“ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE ADINA CASUSLUK” ŞÜPHESİ

Savcılık, şüphelinin "üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Yetkililer, casusluk faaliyetinin niteliğine veya hangi ülke adına yürütüldüğü iddiasına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

İHBAR NATO'NUN GÜVENLİK BİRİMİNDEN GELDİ

Açıklamaya göre şüpheli, ilk olarak SHAPE'in güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.

Durumun Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirilmesinin ardından dosya Federal Savcılık tarafından devralındı.

EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında perşembe günü şüphelinin evinde ve NATO karargahındaki çalışma alanında arama gerçekleştirildi.

Cuma günü ise hakkında resmi tutuklama kararı çıkarılarak soruşturmanın adli süreci başlatıldı. Belçika makamları, soruşturmanın devam ettiğini belirterek olayla ilgili yeni ayrıntı paylaşmadı.