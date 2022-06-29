NATO kazandı, Rusya kaybetti: 1340 kilometrelik yeni cephe

İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirve öncesinde gerçekleştirilen Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO liderleri arasındaki toplantıdan tarihi nitelikte bir uzlaşma ve sembolik değeri son derece yüksek birlik mesajı çıktı.

NATO bir yandan Rusya'ya mesaj verirken dün gece atılan imzalarla, çoğu uzmana göre olağanüstü bir kazanım elde ediyor.



Rusya Ukrayna’yı işgaliyle NATO'nun genişlemesi sağladı. Çünkü Rusya, Finlandiya gibi tarafsız bir ülkeyi NATO kampına iterek, kuzey sınırında 1340 kilometrelik yeni bir cephe alanı da yaratmış oldu.



Finlandiya’nın üyeliği, NATO’nun yeni stratejik yaklaşımına da büyük avantaj sağlayacak. NATO konsepti açıklarken “En Büyük Güvenlik Tehdidi Rusya” ifadesini kullanmıştı.



Dörtlü zirvede sağlanan mutabakat için dış basında "Putin için başarısızlık" yorumları yapıldı.

SAVAŞ DURUMUNDA NE OLUR?

Finlandiya ile Rusya’yı aslında bir nehir ayırıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda iki kez savaşan ülkeler daha sonra uzun yıllar boyunca barış içinde ilişkiler yürüttü. Ancak, bu sınır kısa süre içinde jeopolitik bir fay hattına dönüşüp, doğuyla batıyı ayırabilir.



Finlandiya’yla Rusya arasındaki 1340 kilometrelik sınırın önemli bir bölümü ormanlık. Bir savaş durumunda muhtemel cephelerin en başında bu kuzey hattı gelecek. NATO, Rusya’nın daha önceki dünya savaşında da aşamadığı hat üzerinden Rusya’nın en büyük kentlerinden Saint Petersburg’a rahatlıkla sarkıp, Baltık Denizini Rusya için işlevsiz hale getirebilir.

EN UZUN CEPHE OLACAK

Finlandiya NATO’ya üye olduğunda, Rusya’yla İttifak arasındaki en uzun sınır olacak bu hat üzerinde Rusya yeni askeri tahkimatlar yapmak zorunda. Bu da Rusların sıklet merkezini kaybetmesi anlamına geliyor.

Rusya bir yandan güçlerini dağıtırken diğer yandan, büyük harcamalar yaparak bu yeni cephe alanına yerleşmek zorunda kalacak.



SOĞUK SAVAŞTA BİLE OLMADI

NATO dün geceki imzalarla Kuzey Denizi’nden Akdeniz’e kadar Batı’daki bütün sınır hattını Rusya’ya karşı kapattı.



Özetle; NATO’nun en büyük kazanımı, Soğuk Savaş döneminde bile yanına çekemediği Finlandiya ile İsveç’i kulübe üye yaparak, Rusya’nın karşısına artık kuzeyde de yeni bir cephe açabilme imkanına sahip olması gösterilebilir.