NATO, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğunu doğruladı: Kritik nokta Kursk'ta konuşlandılar

Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusuna destek için Ukrayna'ya gönderildiği iddialarına ilişkin NATO'dan açıklama geldi.

NATO şefi Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.

Rutte, "Kuzey Kore bı̇rlı̇klerı̇nı̇n Rusya'ya gönderı̇ldı̇ğı̇nı̇ ve Kuzey Kore askerı̇ bı̇rlı̇klerı̇nı̇n Kursk bölgesı̇ne konuşlandırıldığını doğrulayabı̇lı̇rı̇m" dedi.

Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızmış, burada önemli ilerleme kaydetmişti. Rusya'nın Kursk'ta önemli ölçüde asker kaybettiği dile getirilmişti.

Rutte, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını desteklemek üzere Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çaresizliğinin" bir işareti olduğunu söyledi.

Açıklamasının devamında, Rusya ve Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliğinin hem Hint-Pasifik hem de Avrupa-Atlantik güvenliği için bir tehdit olduğunu kaydeden Rutte, "NATO, Rusya ve Kuzey Kore'ye bu eylemleri derhal durdurma çağrısı yapıyor" dedi.

NATO lideri ayrıca "Putı̇n'ı̇n savaşında" 600 binden fazla Rus askerı̇nin öldüğünü veya yaralandığını dile getirdi.