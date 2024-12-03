NATO lideri Rutte: “Putin barış istemiyor”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda acil güvenlik meselelerinin konuşulacağını ve toplantıya NATO'nun Ortadoğu'daki en önemli partnerlerinden Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da davet edildiğini ifade eden Rutte, Kral Abdullah'ın da katılımıyla Ortadoğu'da devam eden çatışmalar ve bunların Avrupa-Atlantik güvenliğine etkilerinin masaya yatırılacağını açıkladı.

"PUTİN TOPRAK KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Basın açıklamasında Ukrayna'nın bir kez daha kritik bir kış mevsimine girdiğini vurgulayan Rutte, “Putin, pervasız söylem ve eylemlerini artırıyor. Ukrayna'yı füzeler için bir test alanı olarak kullanıyor ve bu yasa dışı savaşta Kuzey Koreli askerleri sahaya sürüyor. Putin, barış istemiyor. Baskı yapıyor ve daha fazla toprak kazanmaya çalışıyor. Çünkü Ukrayna'nın ve bizlerin kararlılığını kırabileceğini düşünüyor ama yanılıyor.” dedi.

Ukrayna için daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirten Rutte, “Şu anda Ukrayna'ya sağladığımız askeri destek ne kadar güçlü olursa, onların müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacak. Bu sayede Ukrayna'daki Rus saldırganlığını bir an önce sona erdirebiliriz.” şeklinde konuştu.