NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Biden: Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız

İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Haziran’da başlayan NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Biden, "Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 16:22

NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Biden: Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız

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İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Haziran’da başlayan NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumuna katılan ABD Başkanı , IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Hep birlikte savunmamızı güçlendiriyoruz" derken, "Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı, "İsveç ve Finlandiya NATO'nun üyesi olacak" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA'YA 800 MİLYON DOLARLIK EK SİLAH YARDIMI YAPILACAK'

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Washington'un önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını açıklayacağını söyledi.

Joe Biden, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek olacağız. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 

Biden, "Küresel gıda ve petrol krizinin sorumlusu Rusya'dır" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye yapılacak F-16 satışı ile ilgili de konuştu. Biden, "Biz Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz" ifadelerini kullandı. 

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