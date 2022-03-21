NATO liderleri olağanüstü zirveyle toplanıyor

NATO üyesi ülkelerin liderleri Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve son durumu değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olağanüstü zirveye katılacak. Brüksel, Avrupa Birliği liderler zirvesine de ev sahipliği yapacak.

Haberler - NTV 21.03.2022 - 06:23

NATO liderleri olağanüstü zirveyle toplanıyor

Liderleri 24 Mart'ta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya geliyor.
Cumhurbaşkakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvenin ana gündemi savaşı. Nato liderleri Ukrayna'ya destek olmak için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar.

23-24 Mart tarihlerinde Brüksel'de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin pozisyonunu, çözüm önerilerini liderlere aktarması bekleniyor.

Ayrıca NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek adımlar da zirvede ele alınacak başlıklar arasında.

G7 ÜLKELERİ DE BİR ARAYA GELECEK

Perşembe günü ayrıca G7 üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya gelecekler. Ukrayna'ya destek adımlarıyla Rusya'ya yönelik yaptırımların masada olması bekleniyor.

AB-ABD ZİRVESİ

Brüksel'deki zirve hareketliliği bununla da sınırlı olmayacak .
Brüksel Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesine de ev sahipliği yapacak .

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