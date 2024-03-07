NATO, Litvanya'da hava savunma misyonuna başlayacak

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO'nun bu yıl Litvanya'da Patriot uçaksavar sisteminin konuşlandırılmasını da içerecek bir hava savunma misyonuna başlayacağını söyledi.



Anusauskas gazetecilere verdiği demeçte, "Vilnius'ta (NATO zirvesi) kararlaştırılan rotasyonel hava savunma sistemi bu yıl en azından kısmen çalışmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.



Patriot füze savunma sisteminin Avrupalı bir NATO müttefiki tarafından konuşlandırılacağını söyledi.



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