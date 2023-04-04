NATO nedir, ne demek? NATO ne zaman kuruldu?

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 31 ülkeyi bir araya getirir.
Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.
NATO NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.
NATO'NUN AMACI NEDİR?
1- İnsanları korumak;
Çoğu kez güvenli ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ortamda rahatça yaşamanın kıymetini bilmeyiz. Güvenlik günlük hayatın her aşamasında refahın anahtarıdır.
2- Ortaklıkları geliştirmek;
Diyalog ve işbirliği barışçıl ilişkiler ve daha sağlam uluslararası anlayışın gelişmesi için son derece önemlidir.
NATO, ortak ve üye ülkelerin güven tesis etmek için güvenlik konularında danışmalar yapmaları ve uzun vadede, çatışmaları önlemeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Pratik işbirliği ve çok taraflı girişimler vasıtasıyla ülkeler yeni güvenlik tehlikelerine beraber karşı çıkmaktadırlar.
3- Yeni tehditlerle savaşmak
Tehditlerin niteliği değiştikçe barışı koruma metotları da değişecektir. NATO savunma yeteneklerini bugünkü tehditler paralelinde uyarlamaktadır.
Terörizm, başarısız devletler ve kitle imha silahları gibi diğer tehditlerle başa çıkmak için kuvvetlerini uyarlamakta ve çokuluslu yaklaşımlar geliştirmektedir.
4- Barış ve istikrarı sağlamak
İstikrarın yararlarından bir çok taraf aynı anda yararlanabilir. Gerginliklerin bir tehdit oluşturduğu bölgelerde istikrarın sağlanması son derece önemlidir.
Bu nedenle NATO kriz yönetimi operasyonlarında diğer uluslararası örgütlerle işbirliği içinde faal bir rol üstlenmektedir.
ÜYE ÜLKELER
Almanya - 1955
Amerika Birleşik Devletleri - 1949
Arnavutluk - 2009
Belçika - 1949
Birleşik Krallık - 1949
Bulgaristan - 2004
Çek Cumhuriyeti - 1999
Danimarka - 1949
Estonya - 2004
Fransa - 1949
Finlandiya - 2023
Hırvatistan - 2009
Hollanda - 1949
İspanya - 1982
İtalya - 1949
İzlanda - 1949
Kanada - 1949
Karadağ - 2017
Kuzey Makedonya - 2020
Letonya - 2004
Litvanya - 2004
Lüksemburg - 1949
Macaristan - 1999
Norveç - 1949
Polonya - 1999
Portekiz - 1949
Romanya - 2004
Slovakya - 2004
Slovenya - 2004
Türkiye - 1952
Yunanistan - 1952