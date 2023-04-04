NATO nedir, ne demek? NATO ne zaman kuruldu?

NATO'NUN AMACI NEDİR?



1- İnsanları korumak;



Çoğu kez güvenli ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ortamda rahatça yaşamanın kıymetini bilmeyiz. Güvenlik günlük hayatın her aşamasında refahın anahtarıdır.



2- Ortaklıkları geliştirmek;



Diyalog ve işbirliği barışçıl ilişkiler ve daha sağlam uluslararası anlayışın gelişmesi için son derece önemlidir.

NATO, ortak ve üye ülkelerin güven tesis etmek için güvenlik konularında danışmalar yapmaları ve uzun vadede, çatışmaları önlemeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Pratik işbirliği ve çok taraflı girişimler vasıtasıyla ülkeler yeni güvenlik tehlikelerine beraber karşı çıkmaktadırlar.



3- Yeni tehditlerle savaşmak



Tehditlerin niteliği değiştikçe barışı koruma metotları da değişecektir. NATO savunma yeteneklerini bugünkü tehditler paralelinde uyarlamaktadır.

Terörizm, başarısız devletler ve kitle imha silahları gibi diğer tehditlerle başa çıkmak için kuvvetlerini uyarlamakta ve çokuluslu yaklaşımlar geliştirmektedir.



4- Barış ve istikrarı sağlamak



İstikrarın yararlarından bir çok taraf aynı anda yararlanabilir. Gerginliklerin bir tehdit oluşturduğu bölgelerde istikrarın sağlanması son derece önemlidir.

Bu nedenle NATO kriz yönetimi operasyonlarında diğer uluslararası örgütlerle işbirliği içinde faal bir rol üstlenmektedir.