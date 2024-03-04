NATO, Rusya'nın kuzey komşularında yeni tatbikata başlıyor

Kuzey Atlantik Askeri İttifakı (NATO) "yeni genişleyen İskandinav topraklarını savunmak üzere" bugün, yaklaşık iki hafta sürecek büyük ölçekli askeri tatbikatlara başlıyor.

Finlandiya, Norveç ve İsveç'in kuzey bölgelerinde gerçekleştirilecek olan "Nordic Response 24" tatbikatına 14 ülkeden 20 binden fazla asker katılacak.

Tatbikata, Finlandiya ilk kez NATO üyesi olarak katılacak.



Tatbikata katılan diğer ülkeler ise Belçika, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve ABD olarak açıklandı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Finlandiya ordusundan yapılan açıklamada, "Tatbikat NATO'nun operasyon kabiliyetini, uyumunu ve İttifak'ın tüm bölgesini savunma iradesini gösterecek. Bu tatbikatın ve Nordic Response 24'ün hazırlıkları birkaç yıldır devam ediyor" denildi.

MOSKOVA'YLA GERİLİM



Moskova ve Helsinki arasındaki ilişkiler, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından bozulmuştu.

Finlandiya, on yıllardır sürdürdüğü askeri bağlantısızlığı bırakarak, Nisan 2023'te Batı askeri ittifakı NATO'ya katılmıştı.



Finlandiya'nın 1340 kilometre sınır paylaştığı Rusya, hızlı bir şekilde "karşı önlemler" konusunda uyarıda bulunmuştu.



Teklifinin tüm NATO üyeleri tarafından onaylanmasıyla birlikte, Finlandiya'nın komşusu İsveç de şimdi askeri ittifaka 32. üye olarak girmek için formaliteleri tamamlıyor.