NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de bir araya geldi

NATO savunma bakanları, Genel Sekreter Mark Rutte başkanlığında yapılan ilk toplantıda, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.



Toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.



NATO Genel Sekreteri Rutte, toplantının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Asya-Pasifik'teki ortaklar Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'nin savunma bakanlarının ilk kez bir NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını belirten Rutte, AB'nin de toplantıya katılacağını, bölgesel ortaklarla işbirliğini derinleştirmeye önem verildiğini söyledi.

ZELENSKİ DE TOPLANTIYA KATILACAK



Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, toplantının bir bölümüne katılacağını bildirdi.



Genel Sekreterlik görevini üstlendiği 1 Ekim'den bu yana Zelenski ile üçüncü kez NATO karargahında bir araya geleceğini aktardı.



Mark Rutte, Washington Zirvesi'nde taahhüt edilen 40 milyar euroyu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya teslim etme konusunda iyi bir noktada olunduğunu kaydetti.



"Açıkçası, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelere güçlü bir konumdan başlayabileceği bir yerde olmak istiyoruz" diyen Rutte, ABD'nin dün duyurduğu Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.



ORTADOĞU GÜNDEM MADDESİ DEĞİL



Rutte, bir soru üzerine Ortadoğu'daki durumun doğrudan İttifak'ın gündeminde yer alamayacağını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:



"Açıkçası, bence hepimiz Ortadoğu'da, Gazze'de, İsrail'de, tabii ki Lübnan'da olup bitenler konusunda son derece endişeliyiz. Şu anda İsrail, İran ve vekillerine karşı birden fazla cephede savaşıyor. Çok sayıda cana mal oluyor ve insanların çektiği acı hepimizi üzüyor. Müttefiklerimle yaptığım görüşmelerde, onların saatlerce bu krizi aşmaya çalıştıklarını biliyorum."