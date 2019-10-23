Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddelerinden birinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler olacağını söyledi.



Suriye'nin tüm müttefikler için önem taşıdığına işaret eden Stoltenberg, bu çerçevede NATO'nun üye ülkelerin "açık ve dürüst" tartışmalar yürütmesi için platform görevi üstlendiğini ifade etti.



DAEŞ'LE MÜCADELE DE MASADA OLACAK



Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda terör örgütü DAEŞ'le mücadeleyi de ele alacağını belirterek, "DAEŞ'e karşı elde ettiğimiz kazanımların korunması büyük önem taşıyor" dedi.



NATO'nun terörle mücadele alanında kilit rol oynadığını kaydeden Stoltenberg, bu bağlamda Irak'taki eğitim misyonu ve Afganistan misyonunun önemine işaret etti.



Stoltenberg, külfet paylaşımı konusuyla da bağlantılı olarak müttefiklerden misyonlar için daha fazla katkı sağlamalarını talep edeceğini açıkladı.



HİBRİT TEHDİTLER NELER?



Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda hibrit tehditlere karşı alınacak önlemleri ele alacağını anlattı.



Özellikle sivil altyapının korunmasının önem taşıdığına işaret eden Stoltenberg, savunma bakanlarının barış, kriz ve çatışma dönemlerinde iletişim sistemlerinin güvenilirliğini artırmaya yönelik girişimleri görüşeceklerini söyledi.



SİLAHLANMA KONTROLÜ



Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının aynı zamanda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) ilişkin gelişmeler ışığında silahlanma kontrolünü ele alacağını ifade etti.



NATO Hükümet ve Devlet Başkanlarının Aralık başında Londra'da toplanacağını anımsatan Stoltenberg, savunma bakanları toplantısının da bu çerçevede hazırlık yapacağını kaydetti.