NATO Savunma Bakanları, Brüksel’de: "Daha fazla harcama yapılması gerekiyor"

NATO Savunma Bakanları, Lahey Zirvesi öncesinde İttifak'ın "yeni yetenek hedefleri" üzerinde anlaşmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.



Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Bugün, 1 milyar insanımızı, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutarak güvende tutmak için iddialı yeni yetenek hedefleri seti üzerinde anlaşacağız" dedi.



Bu hedeflere ulaşmak için daha fazla harcama yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bugünkü toplantının ana odağının yalnızca hedefler olacağını, savunma harcamalarındaki yeni ölçütün 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak zirvede liderler tarafından belirleneceğini söyledi.



Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılıyor.



Rutte, yeni yetenek hedefleri arasında "hava savunma sistemleri, manevra kabiliyetine sahip kara unsurları, uzun menzilli füzeler, komuta ve kontrol sistemlerini” sayıyor. Bu hedeflere ulaşılması için savunma harcamalarında yeni hedefin ise gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYHİ) yüzde 3'ünün üstünde olması gerektiğini ifade ediyor.



HEGSETH: TRUMP’TAN FAZLASINI YAPAN OLMADI



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de toplantı girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür eden Hegseth, "Birçok farklı bakış açısına öncülük etmek için kolay bir yer değil ancak herkes ortak savunmamıza ilişkin bir anlayış ve bağlılık paylaşıyor" dedi.



Pete Hegseth, "İddia ediyorum ki NATO'yu yeniden bir ittifak olarak dizayn etmek için Başkan Donald Trump'tan daha fazlasını yapan olmadı" ifadesini kullandı.



Trump'ın geri kalan müttefiklere savunmada üstlerine düşen sorumluluğu ABD'ye bırakmamaları gerektiği çağrılarına değinen Hegseth, "Burada olmamın nedeni, NATO'daki her ülkenin, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin bir kabulü olarak yüzde 5 seviyesinde katkıda bulunması gerektiğini anlamasını sağlamaktır" değerlendirmesini yaptı.



Bakan Hegseth, "ABD, müttefiklerimizin yanında olmaktan gurur duyuyor ancak mesajımız açık olmaya devam edecek. Güç yoluyla caydırıcılık ve barış tamam ancak bu yalnızca ABD'ye güvenerek olamaz" diye konuştu.



PİSTORİUS: 50-60 BİN DAHA ASKERE İHTİYACIMIZ OLACAK



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse bu, sadece bir tahmin ancak mevcut kuvvetlere göre yaklaşık 50 bin ila 60 bin daha asker ihtiyacımızın olacağını düşünüyoruz" dedi.



Pistorius, bununla beraber Almanya'daki yeni askerlik hizmetinin gelecek yıllarda yeterli olup olmayacağı sorusunun da ortaya çıkacağını belirtti.



Halihazırda zorunlu askerlik modelinin hiçbir fayda sağlamayacağını dile getiren Pistorius, "Çünkü ne kışlalarda ne de eğitimde yeterli kapasitemiz var. Bu nedenle önce bu kapasitelerin artırılması gerekiyor. O zamana kadar gönüllülük esası geçerli olacak" diye konuştu.



Bakan Pistorius, soru üzerine, Almanya'da insansız hava araçları (İHA) üretme ve silahlı kuvvetleri bunların kullanımı için eğitme planlarının bulunduğunu söyledi.

