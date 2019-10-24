NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Ana gündem maddelerinden birinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler olacağını söyledi.
Stoltenberg, Soçi'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Suriye mutabakatına da değindi.
"Anlaşmanın sonucundan bahsetmek için erken" diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Soçi mutabakatı Suriye'de siyasi çözüm için cesaret verici. Krize diplomatik çözüm bulunası için çabalar artırılmalı" ifadesini kullandı.
Savunma bakanlarının ele alacağı bir diğer konu ise Almanya'dan gelen öneri olacak.
NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanacak
NTV HaberDünya
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları iki gün sürecek toplantı için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Masada Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konular olacak.
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.