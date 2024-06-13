NATO savunma bakanları "Rus sabotaj kampanyasını" görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğe ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Stoltenberg, bugün yaptığı açıklamada, NATO savunma bakanlarının, "Rusya'nın müttefik ülkelere karşı sabotaj kampanyasını" ele alacağını duyurdu.

"İttifak genelinde Rus istihbarat personeline daha sıkı kısıtlamalar getirilmesini bekliyorum" diyen Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri destek sağlanması konusunda geniş bir mutabakata işaret etti.

Stoltenberg, NATO politikasının hedefinin, Ukrayna'ya destekteki boşluklar ve ertelemeleri sınırlamak olduğunu da söyleyerek, "Ukrayna için uzun vadeli finansal taahhüt üzerinde anlaşmaya varma konusunda yapılması gerekenler var" dedi.

NATO lideri, dün Macaristan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Stoltenberg, Başbakan Viktor Orban ile yaptığı "zorlu" müzakerelerin ardından Ukrayna'ya desteğin veto edilmemesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.