NATO Savunma Bakanları sanal ortamda corona virüs toplantısı yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 20:09

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ittifakın müttefiklerini Covid-19'la mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.

NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.

Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

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