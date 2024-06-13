NATO savunma bakanları toplantısı | "Askeri yardımdaki gecikme savaş alanında fark yarattı"

NATO Savunma Bakanları, bugün Brüksel'de bir araya geldi.

Macaristan'ın katılmaya zorlanmadığı sürece planı veto etmeyeceğine söz vermesinin ardından bakanlar, Ukrayna'ya askeri yardım üzerinde anlaşmak için görüşmelere başladı.

Bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden ve mevkidaşlarının 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapacakları ve liderlerin Ukrayna'ya mali destek açıklaması beklenen zirveden önceki son üst düzey görüşmeler için Brüksel'deki NATO karargahında iki gün boyunca toplantı yapacak.



Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın kuşatılmış silahlı kuvvetlerinin uzun vadeli öngörülebilirliğe ihtiyacı olduğunu" söyledi.



Stoltenberg toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bütün fikir, bu yılın başlarında gördüğümüz gibi, boşluk ve gecikme riskini en aza indirmektir çünkü hem ABD'den hem de bazı Avrupalı müttefiklerden askeri destek sağlanmasındaki boşluk ve gecikmeler savaş alanında bir fark yarattı" dedi.



"HESAP VEREBİLİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Rusların şu anda Ukrayna'da daha fazla toprak işgal edebilmelerinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bu nedenle Ukrayna'nın öngörülebilirliğe, uzun vadeli bir taahhüde ve bizim de daha fazla hesap verebilirliğe ihtiyacımız var" diye ekledi.

Toplantıda üst düzey bir ABD savunma yetkilisi ise yaptığı açıklamada, 32 NATO müttefikinin en az üçte ikisinin bu yıl ittifakın yüzde 2'lik askeri harcama hedefini tutturmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Reuters'ın bildirdiğine göre ABD'li yetkili, "Bu hedefi tutturan sadece üç müttefikimizin olduğu 2014 yılı ile karşılaştırırsak, ki bu taahhüdün verildiği yıldı, bence bu oldukça etkileyici bir ilerleme" diye konuştu.

KREMLİN'DEN SİLAH AÇIKLAMASI



Kremlin ise NATO toplantısı devam ederken bir açıklama yaptı. NATO'nun önceki gün aldığı Ukrayna'ya silah sevkiyatını koordine etme kararını reddeden Moskova, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah gönderdiğini zaten bildiklerini ifade etti.