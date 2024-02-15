NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de başladı

NATO Savunma Bakanları'nın Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldiği bir toplantı bugün gerçekleşecek. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta yapılan toplantının açılışında, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, geçen yıl Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda NATO'nun caydırıcılık ve güvenliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması konularının görüşüleceğini belirtti.

Bakanlar ayrıca Temmuz ayında Washington DC'de yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını da görüşecekler.



Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sağlık nedenleriyle toplantıya katılmazken onun yerini NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith aldı.

Savunma Bakanlarının toplantısının ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak. Bu toplantıya davetli ülke İsveç de katılacak.



Toplantının oturum aralarında Güler'in bazı mevkidaşlarıyla basına kapalı görüşmeler yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ VURGULANDI

AB'ye üye olmayan müttefiklerin NATO'nun savunma harcamalarındaki payının yüzde 80 olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Bu sadece kaynaklarla ilgili değil, aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Güneye bakarsanız, Türkiye var. AB üyesi değil ama güney kanadımız için önemli" dedi.