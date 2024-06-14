NATO Savunma Bakanları toplantısı, ikinci gününde devam ediyor.



Müttefik ülkelerin savunma bakanları, toplantının son gün oturumlarına katılmak için Brüksel'deki NATO karargahında buluştu.



Bakanlar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesindeki son bakan düzeyindeki toplantıda, zirve hazırlıkları için kendi aralarında yapacakları görüşmenin ardından Nükleer Planlama Grubu formatında bir araya gelecek.



Bakanlar, dün NATO-Ukrayna Temas Grubu toplantısı kapsamında Ukraynalı mevkidaşları Rüstem Umerov'dan, ülkesinin başta hava savunması olmak üzere acil askeri ihtiyaçları konusunda bilgi almıştı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünkü ilk oturumların ardından bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, ABD'nin 60 milyar dolarlık yardım paketi, İsveç, İspanya ve Belçika'nın 30 adet F16 ve erken uyarı uçakları da dahil olmak üzere 1 milyar euro'dan fazla yardımı, Almanya'nın ek Patriot bataryası teklifi, İtalya'nın bir SAMP/T daha taahhüt etmesi gibi müttefiklerden Ukrayna'ya devam eden destekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ancak bunun uzun vadeli ve sağlam bir zemine oturması gerektiğini ifade etti.



Stoltenberg, bakanlara Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar euro'luk askeri desteği öngören bir teklif sunduğunu ve bu unsuru da içeren "NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı" üzerinde bugün anlaşma gerçekleşmesini beklediğini de sözlerine ekledi.