NATO sınırında drone savaşları: Polonya alarmda, uçuşlar durdu

Rusya Ukrayna savaşında bir ilk gerçekleşti.



Rusya'ya ait bir drone, NATO üyesi Polonya'nın hava sahasına girerek "savaş alarmı" verilmesin neden oldu. Polonya ve NATO güçlerinin bu dronları düşürmesiyle, savaşta ilk kez bir NATO ülkesinin doğrudan ateş açtığı bildirildi.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayın “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana savaşa en yakın an” olduğunu söyleyerek, Rus drone'larının ülkesine kasıtlı olarak provokasyon amacıyla gönderildiğini savundu.



Varşova yönetimi, NATO’nun istişare mekanizmasını devreye sokan 4. maddeyi işletilmesini talep etti.

4'ncü maddeye göre NATO üyelerini olağanüstü toplantıya çağrılması ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.

BMGK'DA ACİL TOPLANTI TALEBİ

Polonya, Rusya’ya ait İHA’ların ülke hava sahasını ihlal etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplantıya çağrılacağını duyurdu. Toplantının, Polonya’nın talebiyle düzenleneceği açıklandı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaptığı açıklamada, “Dünyanın dikkatini, BM, AB ve NATO üyesi bir ülkeye yönelik bu benzeri görülmemiş Rus insansız hava aracı saldırısına çekiyoruz” dedi.

Sikorski, Polonya adına toplantıda kimin konuşacağına henüz karar verilmediğini de ifade etti.

HAVA TRAFİĞİNE KISITLAMA

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, İHA ihlallerinin ardından Belarus ve Ukrayna ile doğu sınırları boyunca hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Yayınlanan açıklamada, “Silahlı Kuvvetler Şubeleri Operasyon Komutanlığı’nın talebi üzerine... hava trafiği kısıtlamaları, Polonya’nın doğu kesiminde EP R129 adlı kısıtlama bölgesi şeklinde uygulanacaktır” denildi.

9 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kısıtlamalar Çarşamba günü 22.00'de yürürlüğe girdi ve 9 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Ajans, gün doğumundan gün batımına kadar kısıtlama bölgesinde uçuşların yasak olduğunu; yalnızca uygun transponderlerle uçuş planına uygun şekilde hareket eden ve hava otoriteleriyle çift yönlü iletişim sağlayan pilotlu hava araçlarının istisna kapsamında olduğunu belirtti.

Kısıtlamalar ayrıca askeri uçuşlar ve bazı özel uçuşlar için de istisna tanıyor.

ORTAK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖNERİSİ



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bir kez daha Avrupa sınırlarını koruyan bir hava kalkanı önerisinde bulundu. Zelenski sosyal medya açıklamasında, "Ortak bir hava savuna sistemi üzerinde çalışmalıyız. Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız. Bunu uzun zamandır öneriyoruz." dedi.



MOSAKOVA'DAN İNKAR



Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya’ya saldırı niyetleri olmadığını savunarak, drone'ların yalnızca Ukrayna’nın batısındaki hedefleri vurmayı amaçladığını iddia etti. Polonya ise Belarus üzerinden gelenlerle birlikte 19 hava aracının ülke hava sahasına girdiğini duyurdu.



Avrupa Birliği’nin dış politika şefi Kaja Kallas, “Rusya’nın savaşı tırmanıyor” uyarısında bulunarak Moskova’ya daha fazla yaptırım uygulanması ve Avrupa savunmasına yatırım yapılması çağrısında bulundu.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Batı’nın “kanıt sunmadan Rusya’yı provokasyonla suçladığını” öne sürdü.



RUSYA'DAN BATI'YA MESAJ



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son İHA saldırıları, yalnızca bir askeri hamle değil, Batı’ya verilmiş siyasi bir uyarı olarak da görülüyor.



SkyNews haberine göre Kremlin, Batı’ya “Gerçekten kendi askerlerinizi mi sahaya sürmek istiyorsunuz?” sorusunu yöneltiyor.



Avrupa’da, olası bir ateşkesin ardından Ukrayna’ya asker gönderme ihtimali tartışılırken, Moskova’nın hibrit yöntemlere başvurabileceği endişesi öne çıkıyor. Rusya’nın, NATO ülkeleri doğrudan çatışmaya dâhil olursa ittifakı zor durumda bırakabileceği değerlendiriliyor.



Analistler, Rusya’nın Batı’ya verdiği mesajın net olduğunu söylüyor: “Asker göndermeden önce iki kez düşünün.”

