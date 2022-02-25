NATO toplandı: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün telekonferans yoluyla bir araya geldi.



NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele aldı.



NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) ülkelerinin liderleri, "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" açıkladı.

NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) İngiltere, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Latvia, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İsveçten oluşuyor.

NATO'nun Birleşik Krallık liderliğindeki görev grubu ortak bir açıklamada, "özgür ve egemen bir Avrupa ülkesine yapılan bu vahşi ve sebepsiz saldırıdan dehşete düştüklerini" söyledi. Yetkililer, saldırının "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ve Rusya'nın Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı ve Budapeşte Memorandumu'nun temel taahhütlerin ciddi bir ihlali olduğunu" açıkladı.

Yapılan açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Rusya'yı akan kanı durdurmaya, gerilimi derhal azaltmaya ve kuvvetlerini Ukrayna'nın egemen ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dışındaki mevzilere çekmeye çağırıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 'güçlü bir şekilde' destekliyoruz."

ABD ve NATO birliklerinin Ukrayna çevresinde konuşlandığı bölgeler.