NATO: "Ukrayna savaşını bitirmenin en kısa yolu Kiev'e silah sağlamak"

Oslo'da gazetecilere konuşan NATO lideri Stoltenberg, Ukrayna savaşını sona erdirmenin en kısa yolunun Kiev'e silah sağlamak olduğunu savundu. Stoltenberg ayrıca Çin'e, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemeyi bırakması çağrısı yaptı ve "Rusya'nın kullandığı silahların birçoğunun üretimini Çin sağlıyor" dedi.

NATO: "Ukrayna savaşını bitirmenin en kısa yolu Kiev'e silah sağlamak"

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da - savaşını değerlendirdi.

Stoltenberg, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşını sona erdirmenin en kısa yolunun Kiev'e silah sağlamak olduğunu savundu.

NATO lideri ayrıca Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemeyi bırakması çağrısı yaptı. Pekin'in yardımlarının, savaşın devam etmesinde önemli bir etmen olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın belirleyici bir destekçisi hâline geldi. Rusya'nın kullandığı silahların birçoğunun üretimini Çin sağlıyor" diye konuştu.

Pekin'in, Ukrayna'daki savaşı kışkırtmaya devam etmesinin, çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Çin daha önce NATO tarafından yapılan benzer açıklamaları "kötü niyetli" ve önyargılı olarak nitelendirmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, temmuz ayında yaptığı açıklamada Rusya ile "sınırsız" bir ortaklığı olan Çin'in arabuluculuk yapmasını istemediğini ancak Çin'in savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya daha fazla baskı yapmasını umduğunu söylemişti.

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