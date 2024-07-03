NATO ülkeleri 2025 yılı için Ukrayna'ya 40 milyar euro verecek

NATO müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardım için önümüzdeki yıl 40 milyar euro fon sağlamayı kabul etti.

Batı Avrupalı bir diplomat bugün Reuters'e yaptığı açıklamada, ittifak liderlerinin Washington'da bir araya gelmesinden bir hafta önce, gelecek yıl Ukrayna'ya 40 milyar euro askeri yardım yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerden Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın 2022'de savaşın başlamasından bu yana geçen yıllarda olduğu gibi aynı seviyede tutulmasını ve yılda yaklaşık 40 milyar avroya çıkarılmasını istemişti.



NATO liderleri önümüzdeki hafta Washington'da bu taahhüdü imzalayacak.