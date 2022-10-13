NATO ülkeleri Ukrayna'nın füze savunmasını artıracak

İlişkili Haberler ABD, Ukrayna'ya hava savunma sistemi verecek

İngiltere, Kanada, Fransa ve Hollanda'nın vadettiği silahlar arasında füzeler ve radarlar var.



ABD daha önce de benzer bir taahhütte bulunmuştu. Almanya'dan bir yüksek teknoloji sistemi bu hafta Ukrayna'ya teslim edildi

İngiltere, Ukrayna'nın bilgi toplama ve lojistik yeteneklerini desteklemek için hava savunma füzelerinin yanı sıra yüzlerce insansız hava aracı bağışlayacak.



Ayrıca, halihazırda teslim edilen 64'e ek, 18 obüs topçu silahı daha sağlayacak.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik edeceğini söyledi.



France 2 televizyonuna verdiği röportajda hangi sistemlerin gönderileceğini belirtmedi. Ancak asıl işlevlerinin nüfusu dronlardan korumak olacağını söyledi.



Hollanda, 15 milyon euro değerinde hava savunma füzesi teslim edeceğini söyledi.



Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, "Rus saldırılarının ancak, Ukrayna ve halkına amansız bir destekle karşılanabileceğini" söyledi.



Kanada ise, uydu iletişimi ve drone kameraları da dahil olmak üzere 47 milyon Kanada dolarından fazla askeri yardım sağlama sözü verdi.

ZELENSKİ PARA İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.



Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.



Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz" dedi.



Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

