NATO ülkeleri Vilnius Zirvesi'ne hazırlanıyor

BİLDİRİNİN MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR



Ancak savaş bittikten sonra NATO'nun bu ülkeye nasıl ve ne tür güvenlik garantileri verebileceği liderler tarafından Vilnius'ta konuşulacak. Güvenlik garantileri konuda NATO yetkilileri herhangi bir ayrıntıya girmiyor.



Zirveye günler kala üye ülkelerin diplomatları ve NATO yetkilileri hala Vilnius Bildirisi'nde Ukrayna'nın üyeliği meselesine nasıl yer verileceğini, ne tür bir dil kullanılacağını belirlemek üzere müzakereler yürütüyor.



NATO'nun 2008'deki Bükreş Zirvesi'nde yayımlanan bildiride, Ukrayna'nın İttifak'a üye olacağı belirtilmiş ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunda bir çerçeve belirlenmemişti.



Amerikalı diplomatlar Bükreş Bildirisi'nden daha ileriye gidilebileceğinin sinyalini veriyor. ABD'nin NATO Büyükelçisi Julianne Smith, gazetecilere bu konu hakkında verdiği brifingde, "Vilnius'a Bükreş'teki bildiriyi yinelemek için gitmiyoruz. Mevcut durumu ve Rusya'nın Ukrayna topraklarında bir savaş açtığını göz önünde bulunduruyoruz. Bence Vilnius'taki bildiri İttifak'ın Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı ve güvenliğine olan taahhüdünü yansıtacaktır." dedi.



İSVEÇ'İN ÜYELİK BAŞVURUSU



İsveç'in, NATO üyeliği başvurusunun da zirvenin en çok konuşulacak konularından biri olması bekleniyor.



Finlandiya'nın Nisan 2023'te üyeliğe kabul edilmesinden sonra İsveç'in üyelik sürecinin de bir an önce tamamlanması için hem NATO'dan hem de birçok NATO ülkesinden en üst seviyede daha önce açıklamalar yapıldı.



Ancak Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderilmesi konusundaki beklentinin karşılanmaması, İsveç'te terörle mücadele için yapılan yasal düzenlemelerin uygulamada henüz beklenen sonuçları vermemesi bu ülkenin üyelik sürecinin önünde engel teşkil ediyor.



Türkiye, Haziran 2022'de Madrid'de yapılan bir önceki NATO Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak, "Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler İttifak'ın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir?" diyerek Türkiye'nin duruşunu özetlemişti.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in üyelik sürecini ilerletebilmek için zirveden 1 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet etti.



Üçlü toplantı, Vilnius'ta 10 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.



NATO'NUN YENİ ASKERİ PLANLARI



Vilnius'taki önemli meselelerden biri de Rusya'ya karşı İttifak'ın savunma ve caydırıcılığını artırmak üzere hazırlanan yeni askeri planlar.



NATO'nun gizli askeri planlarının zirvede liderler tarafından onaylanması hedefleniyor. Planlara onaylanacak son şekillerinin verilmesi konusunda son günlere kadar müzakereler yürütülüyordu.



NATO yetkilileri, planların onay alacak şekle gelip gelmediği konusunda bilgi vermiyor.



NATO, bu askeri planlar üzerinde yıllardır çalışıyor. Kırım'ın Rusya tarafından 2014'te yasa dışı ilhakından sonra NATO, 2018'de Rusya ve terör gruplarını tehdit olarak algıladı ve savunma planlarında değişikliğe gitti.



2019'da yeni bir NATO askeri stratejisi oluşturuldu, 2020'de Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunması için neler yapılabileceği ortaya koyuldu. 2021'de ise demografik ve teknolojik değişimler gibi faktörler göz önüne alınarak kapsamlı muharebe konsepti geliştirildi.



Ardından NATO'nun bölgesel planları oluşturuldu. Detaylı ve kapsamlı çalışmalardan oluşan bölgesel planlar sadece NATO sınırları içindeki bölgeleri kapsıyor. Bu gizli planlar, üç bölge için oluşturuldu.



Bunlardan ilki Atlantik ve Avrupa'nın kuzeyini, ikincisi Baltıklar'dan Alp Dağları'na kadar uzanan Orta Avrupa bölgesini, üçüncüsü ise Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan bölgeyi içeriyor.



Planlar, NATO'nun bu bölgelerde kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda hangi kuvvetin ne zaman, nasıl konuşlanacağını, tehdit durumunda nasıl harekete geçileceğini belirliyor.



NATO, planlar dahilinde yaklaşık 300 bin askerden oluşan bir kuvvetin en fazla 30 gün içinde doğu kanadına intikal etmesini amaçlıyor.



SAVUNMA HARCAMALARININ ARTIRILMASI



Liderler Vilnius'ta savunma harcamalarının artırılmasını da konuşacak. Bu çerçevede Savunma Üretim Eylem Planı'nın onaylanması bekleniyor.



Savunma sanayisi üretiminin artırılması için yatırım yapılması gerektiğine dikkati çeken NATO yetkilileri, bu konuda iddialı bir savunma yatırımı taahhüdü belirleneceğini, müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünde bulunacağını ifade ediyor.

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