NATO ülkelerinden Ukrayna hamlesi: “Elektromanyetik savaş” koalisyonu kuruluyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde Belçika’nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pistorius, bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'yı "elektromanyetik savaş" yetenekleri konusunda desteklemek için bir koalisyon oluşturduğunu duyurdu.



“ON ORTAK DOKUZUNCU BİR KOALİSYON OLUŞTURDU”



Almanya ve müttefiklerinin devam eden Rus saldırılarına karşılık Ukrayna'ya verdikleri desteği artıracaklarını söyleyen Pistorius, "Ukrayna'nın sadece bugün için değil, savaş sonrası dönem için de askeri yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyoruz" dedi.



Müttefik ve ortakların Ukrayna'yı topçu, zırhlı araçlar ve füze savunması gibi çeşitli alanlarda desteklemek üzere halihazırda sekiz kabiliyet koalisyonu oluşturduğunu aktaran Pistorius, "Almanya, şu ana kadar on ortağın katıldığı dokuzuncu bir koalisyon oluşturdu. Bu koalisyon, kendi iletişimimizi güvence altına almayı, keşif yapmayı, düşman iletişimini bozmayı ve insansız hava araçlarına karşı savunmayı kapsayan ve önemi giderek artan bir alan olan elektromanyetik savaşa odaklanıyor" diye konuştu.



“ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ BİR UKRAYNA’YA İHTİYACIMIZ VAR”



Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Askeri açıdan güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyacımız var. Ancak o zaman müzakere süreci kalıcı ve adil bir barış çözümüne yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Pistorius, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in toplantıya video konferans yoluyla, ABD'li bir heyetin ise bizzat katılacağını söyledi.



Çoğunluğunu NATO müttefiklerinin oluşturduğu yaklaşık 40 ülkenin temsilcileri 27'nci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı için Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geliyor. Birleşik Krallık ve Almanya, ABD yönetiminin bu formatın liderliğini Avrupalı müttefiklere devretmesinden bu yana ilk kez toplantıya eş başkanlık yapıyor.

