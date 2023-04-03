NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yarın Brüksel'de toplanacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılacağı törenle Finlandiya bayrağı, NATO karargahına çekilecek.



Bakanların iki günlük buluşmasının ilk gününde NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı yapılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda İsveç de yer alacak.



NATO ve Ukrayna, bu toplantıda Rusya ile savaşan Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin nasıl devam ettirileceği, ayrıca Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri malzemelerden NATO standartlarındaki malzemelere geçişini ele alacak.

ÇİN'İN RUSYA'YA OLASI SİLAH DESTEĞİ DE KONUŞULACAK



Bakanlar, Ukrayna dışında İttifakın güneyindeki istikrarsızlık, terörle mücadele ve artan İran, Rusya, Çin etkisi gibi sınamaları da görüşecek.



Bakanlar, toplantının ikinci gününde NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Koreli muhataplarıyla bir araya gelecek. Toplantının bu kısmına Avrupa Birliği (AB) temsilcisi de katılacak.



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda siber savunma, yeni teknolojiler ve dezenformasyonla mücadele gibi konular, ayrıca Çin'in Rusya ile giderek artan yakınlaşması ve Çin'in Rusya'ya olası silah desteği de ele alınacak.