NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesinde birlik mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO ve AB, kendilerini Rusya'nın acımasız savaşına karşı savunmaya devam eden Ukraynalılarla birlikte. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.



Von der Leyen de 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde bir görüşme yaptıklarını belirterek, "AB-NATO iş birliği, artan düzeyde birlikte çalışmadan askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemli. Ukrayna'yı birlikte destekliyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya olan desteğin uzun vadede süreceğini açıkladı.

ALMANYA'DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI



Almanya, NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın katılması kararı alınmasını beklemediğini açıkladı. Türkiye'nin ise kendi açısından terörle mücadele konusunda henüz açık konuların bulunduğunu aktardığına dikkat çekilen açıklamada, Almanya'nın "ilgili meşru güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurmak açısından müstakbel müttefikler ve halihazırdaki yakın ortaklar arasında yapıcı bir diyaloğun gerekli ve mümkün olacağı görüşünde olduğu" kaydedildi.



Açıklamada, bu tür diyaloğun şu an için devam ettiğinin memnuniyetle tespit edildiği aktarıldı.



TÜRKİYE NEDEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR?



Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi.



İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor.



Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.

NTV EKİBİ RUANDA'DA