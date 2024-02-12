NATO ve AB'den Trump'a yanıt: Savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerine tehdit

Seçim kampanyasında konuşan Trump, Rusya'yı, "mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine saldırmaya teşvik edeceğini" söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB'den Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadelerine tepki gösterdi.

NATO ve AB'den Trump'a yanıt: Savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerine tehdit

Stoltenberg, Norveç televizyonu "channel TV2"ye verdiği röportajda "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri güvenliğimize zarar verir. Başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, 'nin 'nun güçlü ve sadık bir müttefiki olarak kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AB'DEN DE TEPKİ GELDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de X hesabından paylaştığı mesajda "NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışması konusundaki pervasız açıklamalar yalnızca Putin'in çıkarınadır." değerlendirmesini yaptı.

Michel, bu tür açıklamaların AB'ye stratejik özerkliğini acilen geliştirmesi, savunmasına yatırım yapması gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

- Trump'tan "savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidi" açıklaması

Eski ABD Başkanı , ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Trump: Rusya'yı az ödeme yapan NATO ülkelerine saldırtacağım

Trump: 'yı az ödeme yapan NATO ülkelerine saldırtacağım

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