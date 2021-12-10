NATO ve Fransa'dan Rusya'ya çağrı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya bu sözlerle seslendi. Stoltenberg Fransa'nın başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile biraraya geldi.



Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg ve Le Drian Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırının, büyük stratejik sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.



Stoltenberg ittifakın Ukrayna'nın NATO üyeliğine olan desteğinin değişmediğini de vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.



Macron, Zelenski ile gelecek hafta "Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara yönelik barış görüşmelerinin önünü açmak için yeni girişimleri tartışacaklarını" belirtti.



Zelenski ise Ukrayna'nın enerji güvenliğine ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik tehditleri ele aldıklarını ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta yaşananları soykırıma benzetti. Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır. Şu anda Donbas'ta neler olduğunu çok iyi görebiliyoruz. Orada yaşananlar kesinlikle soykırıma benziyor. Bu kavramların değer kaybetmemesi için de dikkatli hareket edilmesi gerekiyor" dedi.



Rusya, ABD ve NATO'yu Avrupa'da kısa veya orta menzilli füzeler konuşlandırmamaları konusunda da uyardı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "Çok geç olmadan, Avrupa'da yeni bir füze krizinden kaçınmalıyız. Bu bölgede füzelerin varlığı kabul edilemez. Bu, çatışmayı hızlandırmanın doğrudan bir yolu" dedi.

