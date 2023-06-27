NATO zirvesi öncesi kritik randevu

İsveç ve Türkiye heyetlerinin gelecek hafta görüşmesi bekleniyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.



Heyette ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da bulunacağı belirtiliyor.



Önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıda 2022 Madrid Zirvesi'nde mutabık kalınan taahhütler ve bu taahhütlerin uygulamaları gözden geçirilecek.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının amacının İsveç'in NATO'ya katılımını tamamlama konusunda ilerleme kaydetmek olduğunu belirtmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'e son telefon görüşmesinde, PKK yanlıları İsveç'te serbestçe eylem düzenlemeye devam ettikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığını belirtmişti.