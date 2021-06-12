NATO zirvesi öncesi Libya ziyareti

Türkiye'den üst düzey heyet 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi Libya'ya gitti.



Başkent Trablus'a giden Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.



Heyette ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı



Heyet Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.



Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitterdan yaptığı paylaşımda "Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 2'inci Berlin Konferansı öncesi Milli Birlik Hükümeti'ne desteğimizi vurguladık" mesajını paylaştı "Güvenli, istikrarlı ve müreffeh Libya için işbirliğimiz sürecek" ifadelerine yer verdi.



Heyet Dibeybe ile biraraya gelmeden önce Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü. Görüşmenin içeriğine yönelik bilgi paylaşılmadı.



Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı fotoğrafın altına

Libyalı mevkidaşı Manguşla 18 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu'nda yeniden biraraya geleceklerini bildirdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk heyetten önce gittiği Libya'da temaslarda bulundu.



Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti. Helikopterle Libya açıklarındaki TCG Gelibolu firkateynine gitti. Faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi.



Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, “Türkiye Libya’da yabancı güç değildir” ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı, “Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya’nın istikrarıdır” dedi.



Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı, “Libya Libyalılarındır” anlayışı içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



