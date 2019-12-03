NATO Zirvesi öncesi Türkiye ile Suriye toplantısı

NATO’nun 70 yıl önceki ilk karargahına ev sahipliği yapan Londra’da ittifak üyesi 29 ülkenin liderleri bugün Kraliçe 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vereceği resepsiyonla zirveye başlayacak.



Liderler bunu takiben İngiltere Başbakanı Boris Johnson’in ev sahipliğinde Başbakanlık Konutu “10 Numara”da akşam yemeğinde bir araya gelecek.



Zirve yarın Londra’nın batısındaki Watford bölgesinde bir otelde yapılacak resmi oturumla devam edecek. Zirvenin sonunda "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in zirve çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi de planlanıyor.



Öncesinde Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi düzenlenmesi de bekleniyor.



Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kuruluşun "beyin ölümü"nün gerçekleştiğine ilişkin yorumu damga vuracak.