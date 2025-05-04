NATO zirvesi yaklaşıyor: Trump'ın katılmak için tek şartı var

ABD Başkanı Donald Trump’ın, haziran ayı sonunda düzenlenecek olan NATO zirvesine katılımı belirsizliğini koruyor.



Almanya’nın önde gelen haftalık dergilerinden Der Spiegel’in Avrupa’daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın zirveye katılması için NATO müttefiklerinden net bir adım bekleniyor.



Haberde, ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’ın, ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yaptığı aktarıldı. Whitaker’ın, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 5’ini savunmaya ayırmalarını istediği bildirildi.



Halihazırda NATO üyeleri, 2014 yılında alınan karar gereği bu oranı en az yüzde 2 seviyesinde tutmakla yükümlü. Ancak Trump, başkanlık öncesinden bu yana bu oranı yetersiz bulduğunu sık sık dile getiriyordu.



2024 verilerine göre, 32 NATO üyesinden yalnızca 22’si yüzde 2 hedefini tutturabildi. ABD ise yüzde 3,5’lik oranla ittifakın en büyük savunma katkısını sağlıyor.

"AVRUPA KENDİ GÜVENLİĞİNİ KENDİ SAĞLAMALI"

Geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile yaptığı görüşmede de bu konu gündeme geldi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, Hegseth’in Avrupa’nın güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönünde mesaj verdiği belirtildi.

Öte yandan Trump’ın BM Daimi Temsilciliği için aday gösterdiği Mike Waltz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin 33 trilyon dolarlık borç yükü altında bulunduğuna dikkat çekerek, Avrupa’nın kendi güvenliğini kendisinin sağlaması gerektiğini vurguladı. Waltz, NATO’nun Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeterince etkin olamadığını savunarak, gelecekteki Ukrayna yardımlarının Avrupa tarafından üstlenilmesini gerektiğini söyledi.

Waltz ayrıca, 2014’te NATO ülkelerinin çoğunun yüzde 2 savunma harcaması hedefini karşılayamamasının, Rusya’nın Kırım’ı işgaline zemin hazırladığını ileri sürdü. İspanya, Kanada ve İtalya gibi ülkelerin savunma katkılarının yetersiz kaldığını belirten Waltz, yük paylaşımı konusunda müttefiklerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.