NATO zirvesinde aile fotoğrafı

Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce liderler bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.



Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en ön sırada, ABD Başkanı Donald Trump'la yan yana yer aldı.



Fotoğraf çekiminin ardından zirve başladı.

Zirvede NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.



Zirvede ayrıca ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.



Zirvenin sonunda "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi de planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" sözlerine tepki göstererek, "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

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