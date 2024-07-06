Nato Zirvesi'nde gündem Ukrayna'nın üyeliği

Üst düzey ABD'li bir yetkili, NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da gerçekleşecek zirvede Ukrayna için "üyeliğe köprü" planı açıklanacak.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci ile ilgili yol haritası konuşulacak.

Ayrıca Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi yardımları da gündemde olacak.

Yetkili, Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve mali desteğin artacağına da vurgu yaptı.

