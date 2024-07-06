Nato Zirvesi'nde gündem Ukrayna'nın üyeliği

ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde gündem bir kez daha Ukrayna olacak. Zirvede Ukrayna üyeliği görüşülecek.

Nato Zirvesi'nde gündem Ukrayna'nın üyeliği

Üst düzey 'li bir yetkili, Liderler Zirvesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da gerçekleşecek zirvede için "üyeliğe köprü" planı açıklanacak.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci ile ilgili yol haritası konuşulacak.

Ayrıca Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi yardımları da gündemde olacak.

Yetkili, Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve mali desteğin artacağına da vurgu yaptı.

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