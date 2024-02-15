NATO'da gündem Ukrayna: Rusya hava saldırılarını sürdürüyor

NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya askeri desteğin de görüşüleceği toplantı için Brüksel'de toplanırken gece boyunca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı büyük çaplı füze saldırısı sürdü.



Ukraynalı yetkililer, sabah erken saatlerde çok sayıda "Tu-95" stratejik bombardıman uçağının havalandığını ve kısa süre sonra patlamaların duyulduğunu bildirdi.



Dnipro'da sabah saat 6'dan kısa bir süre sonra şehir merkezinde bir dizi şiddetli patlama duyuldu.



Başkent Kiev ve batıdaki Lviv şehrinde de patlamalar olduğu bildirildi.



Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, on Rus füzesinin Lviv bölgesine hedef alındığını söyledi.



Rus kuvvetlerinin ön cephesine yakın olan Zaporizhia'da bir apartmanın hasar gördüğüne dair haberler vardı. Yaralılarla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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