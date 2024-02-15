NATO'da gündem Ukrayna: Rusya hava saldırılarını sürdürüyor

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de toplantı için bir araya gelirken Rusya, Ukrayna'ya büyük çaplı bir füze saldırısı düzenledi.

NATO'da gündem Ukrayna: Rusya hava saldırılarını sürdürüyor
Foto: Reuters

NATO Savunma Bakanları 'ya askeri desteğin de görüşüleceği toplantı için Brüksel'de toplanırken gece boyunca 'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı büyük çaplı füze saldırısı sürdü.

Ukraynalı yetkililer, sabah erken saatlerde çok sayıda "Tu-95" stratejik bombardıman uçağının havalandığını ve kısa süre sonra patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Dnipro'da sabah saat 6'dan kısa bir süre sonra şehir merkezinde bir dizi şiddetli patlama duyuldu.

Başkent Kiev ve batıdaki Lviv şehrinde de patlamalar olduğu bildirildi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, on Rus füzesinin Lviv bölgesine hedef alındığını söyledi.

Rus kuvvetlerinin ön cephesine yakın olan Zaporizhia'da bir apartmanın hasar gördüğüne dair vardı. Yaralılarla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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