NATO'da kader anı: Soğuk Savaş'tan bu yana en kritik toplantı

NATO liderler zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde iki günlük toplantıya başlıyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var. Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.

32 müttefikin, yeni bir savunma bütçesi üzerinde anlaşması bekleniyor. Ancak İspanya'dan bir ters hamle gelebilir. Pedro Sanchez hükümeti, NATO'nun her ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5'ini savunma ihtiyaçları için harcamasını öngören yeni hedefini “mantıksız” bularak reddetti. Trump ise bu rakam konusunda ısrarcı. Kararın alınması için 32 ülkenin de onayı gerekiyor.

NATO rakamlarına göre İspanya geçen yıl GSYH'sinin yüzde 2'sinden daha azını savunma harcamalarına ayırarak ittifakın en az harcama yapan ülkesi olurken, Kanada yüzde 1,45 oranında harcama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Sky News'e yaptığı açıklamada zirvede Trump'la görüşmeyi planladığını söyledi.



Avrupalı müttefikler ve Kanada Ukrayna'nın zirve gündeminin üst sıralarında yer almasını istiyor ancak Trump'ın, Zelenski'nin ilgi odağı olmasını istemeyebileceğini düşünüyorlar.



"TRUMP'IN AVRUPA'YLA İLİŞKİSİ ÇOK GERGİN"



Toplantı, Trump'ın ikinci başkanlığındaki ilk NATO zirvesi olacak. Geçmişte Trump, müttefiklerinin savunma konusunda ABD'ye güvendikleri gerekçesiyle öfkeli yorumlar yapmıştı. Avrupalı liderler bugün Trump'ı kıtadaki ABD askerlerini ve askeri desteğini çekmemeye ikna etmeye çalışacak.



İsminin saklı kalması koşuluyla BBC'ye konuşan üst düzey bir diplomat, "Trump Beyaz Saray'a döndüğünden beri Avrupa ile ilişkiler çok gergin. Sadece birkaç hafta öncesine kadar bu zirveye katılıp katılmayacağından bile emin değildik. Rusya ve Çin Avrupa'nın gücünü kaybetmesini beklerken Trump'ın zirveye katılmaması bir felaket olurdu" dedi.

