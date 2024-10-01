NATO’da Rutte dönemi resmen başladı

Daha önce görev süresi uzatılan Norveçli Jens Stoltenberg’in ayrılmasının ardından, eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO Genel Sekreterliği görevini resmen devraldı.



Rutte, Stoltenberg'in törenle tokmağı kendisine devretmesinin ardından NATO lideri olarak resmen göreve başladı.



Görevi devralmasının ardından konuşan Rutte, NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlamaya kararlı olduğunu vurguladı.



NATO'yu güçlü tutmak adına atılması gereken adımlardan bahseden Rutte, "NATO müttefikleri savunmaya daha fazla harcama yapmalı." diye konuştu.



Ukrayna'daki savaşın cephe hatlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Rutte, "NATO üyeliği de dahil olmak üzere Ukrayna'ya söz verdiğimiz desteği taahhüt etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Hollandalı lider ayrıca, NATO'nun ittifak dışında da ortaklıklar kurmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada yeni NATO lideri hakkında, "Rutte döneminde ittifak politikasında büyük bir değişiklik beklemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

NATO'NUN KARŞISINDAKİ ZORLUKLAR

Mark Rutte’nin göreve başlaması, 32 üyeli ittifak için kritik bir zamana denk geliyor.

İttifak Ukrayna’daki devam eden çatışma, Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya’nın gelecekteki eylemleri hakkındaki endişeleri ve NATO’ya şüpheyle yaklaşan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve dönme olasılığıyla karşı karşıya.